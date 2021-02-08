В Республике Кипр стартует второй этап ослабления карантинного режима

НИКОСИЯ, 8 февраля. /ТАСС/. Вторая фаза ослабления карантинного режима вступает в действие с понедельника в Республике Кипр. Концепция поэтапного смягчения введенных с 10 января ограничений была утверждена Советом министров государства, как здесь именуется заседание кабмина под председательством президента страны.

С 8 февраля на греческом юге острова возобновятся занятия в школьных помещениях для учащихся начальных классов, а также выпускного года обучения. Остальные школьники будут продолжать обучаться в дистанционном режиме.

В понедельник в стране откроются промтоварные магазины и крупные торговые центры, начнут работать музеи, театры и кинотеатры, будут возобновлены богослужения в храмах и доступ посетителей к археологическим памятникам. При этом везде должны соблюдаться нормы санитарных протоколов, которые, в частности, ограничивают лимитом в 50 человек число посетителей любого зрительного зала, а также количество прихожан, одновременно находящихся в церковном помещении.

Максимально допустимая численность группы лиц, желающих навестить близких родственников, будет увеличена с двух до четырех. На острове без присутствия зрителей возобновятся матчи второго дивизиона национального футбольного первенства. Также будут разрешены групповые спортивные тренировки в крытых помещениях, в парках и на пляжах, при условии, что максимальная численность такой группы, включая тренера, не превышает пяти человек.

Однако действие комендантского часа и предоставление права покидать свои жилища только после извещения властей о цели выхода из дома путем отправки СМС-сообщения по-прежнему сохраняются в силе. Всем жителям острова, возвращающимся в понедельник на рабочие места, включая школьных учителей, а также всем спортсменам старше 12 лет необходимо иметь на руках сертификат об отрицательном результате экспресс-теста на коронавирус. Причем эти тесты необходимо будет сдавать еженедельно.

В субботу министр здравоохранения Республики Кипр Константинос Иоанну заявил, что динамика развития эпидемической ситуации на острове позволяет перейти с понедельника к новой фазе ослабления карантинного режима, но при этом призвал население быть максимально осторожным и строго следовать санитарному протоколу.