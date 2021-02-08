Более 700 пассажиров не смогли вылететь из Франции из-за новых ограничений

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Французские таможенники в течение недели отказали в посадке на самолет 700 пассажирам, которые пытались выехать за пределы ЕС без уважительной причины. Об этом заявил в воскресенье министр-делегат по делам транспорта при министре экологического перехода Жан-Батист Джеббари в эфире телеканала LCI .

"Мы отказали в посадке более чем 700 людям, поскольку у них не было уважительной причины. С каждым днем все меньше людей приходят, это показывает, что меры все больше соблюдаются", - констатировал министр-делегат.

Джеббари отметил, что еще до введения новых ограничений на выезд и въезд во Францию из-за пределов Евросоюза количество рейсов сократилось в пять раз, а с прошлого понедельника, когда ограничения вступили в силу, их стало еще вдвое меньше. По его словам, эти меры продержатся как минимум до конца февраля, после чего могут быть пересмотрены в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

"На дорогах и на вокзалах также осуществлялись тысячи проверок, и по их итогам 600 человек получили отказ в пересечении сухопутной границы из-за отсутствия результатов ПЦР-тестов", - уточнил министр-делегат.

29 января премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о новых ограничительных мерах, призванных сдержать распространение коронавируса на территории страны. В дополнение к комендантскому часу, который с середины января действует с 18:00 до 06:00, власти распорядились закрыть все торговые центры и магазины площадью более 20 тыс. кв. м. Также для всех коммерческих объектов ужесточены нормативы по максимальному количеству покупателей и персонала, которые могут одновременно находиться в торговых залах.

Кроме того, запрещено пересечение французских границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда. Исключение делается лишь в особых случаях, когда, например, речь идет о смерти родственника, необходимости отправиться за границу на лечение, в неотложную командировку. Для пересекающих границы Франции с другими странами ЕС было введено требование предъявлять результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного максимум за 72 часа до поездки.