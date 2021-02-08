Минздрав предупредил о повышенном риске развития туберкулеза у перенесших COVID-19

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Пациенты, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, имеют повышенный риск развития туберкулеза в будущем, следует из новой версии временных методических рекомендаций Минздрава России по профилактике и лечению COVID-19, опубликованной в понедельник.

"После перенесенного COVID-19 у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем", - говорится в рекомендациях.

В Минздраве отметили, что для выявления туберкулезной инфекции необходимо провести лабораторный тест на высвобождение гамма-интерферона. При этом забор крови возможно осуществить одновременно для исследования на иммуноглобулины к коронавирусу и для проведения обследования на туберкулез.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 3 967 281 случай заражения, выздоровели 3 456 210 человек, умер 76 661. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.