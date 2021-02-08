СМИ: на востоке Японии уничтожат еще около 250 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Власти префектуры Тиба на востоке Японии уничтожат около 250 тыс. кур на местной ферме, где была выявлена вспышка птичьего гриппа. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что обнаруженный очаг заражения в городе Соса стал восьмым на территории префектуры с осени прошлого года. Для предотвращения распространения инфекции власти Тибы запретили вывоз куриц и яиц за территорию зоны радиусом 10 км вокруг птицефабрики, а также их перемещение в радиусе 3 км вокруг очага.

4 февраля агентство Kyodo сообщило об уничтожении около 170 тыс. кур в префектуре из-за обнаружения очередной вспышки заражения на ее территории.

19 января генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что с ноября 2020 года вспышки птичьего гриппа были выявлены на территории 36 птицеферм в 15 префектурах Японии, этот показатель стал самым масштабным за всю историю страны. В связи с этим местные власти уничтожили более 6,1 млн кур в рамках эпидемических мер.