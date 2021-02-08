Лавинную опасность объявили в горных районах Камчатки до 11 февраля

ТАСС, 8 февраля. Специалисты противолавинного центра предупредили о сходе масс снега в горных районах Камчатского края, в том числе в Кроноцком заповеднике и вблизи вулканов, в ближайшие четверо суток. Об этом в понедельник сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок Камчатским региональным противолавинным центром объявлено предупреждение о лавинной опасности. Так, в период с 8 по 11 февраля 2021 года включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского, Усть-Камчатского, Быстринского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника", - говорится в сообщении.

Местным жителям рекомендовано принять меры безопасности и не посещать горы в ближайшие дни.

По информации синоптиков, на территории Камчатского края действует циклон. В Петропавловске-Камчатском идет снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха - от минус 4 до минус 2 градусов. В южных районах края днем ожидаются сильные осадки, на севере - местами штормовой ветер до 28 м/ c.