В Приморье спасатели обнаружили в море вмерзший в лед катер с человеком на борту

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля. /ТАСС/. Спасатели в Приморье обнаружили дрейфовавший в Уссурийском заливе катер с человеком на борту, сообщил ТАСС начальник морского спасательно-координационного центра Владивосток Николай Пирожков.

"Сегодня ночью в МСКЦ Владивосток была получена информация о том, что в Уссурийском заливе в районе поселка Подъяпольск дрейфует вмерзший в льдину пластиковый катер с одним человеком на борту. В этот район было направлено спасательное судно Приморского филиала Морспасслужбы "Ростов Великий", которое произвело поиск, и в 09:53 был обнаружен дрейфующий катер с человеком на борту", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что состояние человека удовлетворительное, в ближайшее время его передадут медикам, а катер на буксире доставят во Владивосток.

Согласно данным синоптиков, ночью в Приморье скорость ветра достигала 6-11 м/с, температура воздуха составила 23-28 градусов мороза.