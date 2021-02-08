Кузнецова отметила рост числа обращений на тему информационной безопасности детей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Количество обращений, связанных с обеспечением информационной безопасности детей, увеличилось в России с начала пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Выросло количество обращений, связанных с информационной безопасностью детей, с которыми мы разбирались, присылали ссылки на сайты, на видеоконтент ужасный, который требует блокировки. Мы направляли информацию уполномоченным структурам. Это - самое главное, что именно характерно для пандемии, то, что изменилось по отношению с предыдущим годом", - отметила она.

По словам омбудсмена, также наблюдается рост числа обращений по вопросу работы органов опеки и попечительства. "Устойчиво растут обращения в отношении работы органов опеки и попечительства, по нарушениям, около 40% рост только в этом направлении. В целом у нас рост обращений на 7%, поэтому потихоньку многие показатели поднялись", - добавила она.

По мнению Кузнецовой, одной из составляющих системы безопасности должен стать организованный досуг. Также омбудсмен рассказала о появлении в столичном метрополитене новых вагонов на тему безопасности детей.

"В ближайшее время вы увидите в московском метро очень интересные вагоны, каждый из которых оформлен на тему безопасности детей. Принцип мы взяли такой: ребенок выходит из дома, и далее выстраиваем его безопасный маршрут на улице, в школе, в общественном транспорте и так далее. Мэрия Москвы поддержала, это была совместная инициатива, разработка уже есть", - заключила Кузнецова.