В ЦФО разработали комплексную программу реабилитации пациентов, перенесших COVID-19

"Мы первыми из субъектов ЦФО разработали курс реабилитации для пациентов с коронавирусом. С марта наши теоретические наработки будем переносить на переболевших пациентов, которые смогут и из нашего региона, и из соседних прибыть в санаторий имени Горького в Воронеже", - сказал собеседник агентства.

Антоненков уточнил, что на кафедре подготовлена первая группа специалистов по физической и реабилитационной медицине, которые с октября 2020 года проходили обучение по восстановлению после COVID-19. "В среднем для перенесших легкую форму ковида реабилитация рассчитана на 21 день, для перенесших в тяжелой форме комплексная реабилитация [курсами] может продолжаться годами", - сказал Антоненков.

По его данным, на базе санатория имени М. Горького в Воронеже ученые ВГМУ уже занимаются реабилитацией постинфарктных и постинсультных больных, перенесших COVID-19, теперь методы и способы восстановления пациентов будут расширены. Ученый добавил, что для исследований наберут людей в контрольную группу, которая будет получать плацебо, и группу для комплексной реабилитации по программе, а после подведут итоги и получат ответы на многие вопросы, в том числе о том, как методы иглорефлексотерапии влияют на сатурацию крови.

Как добавила в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель Центра китайской медицины ВГМУ Елена Борисова, с перенесшими заболевание пациентами будут работать по симптомам. "У нас готово учебно-методическое пособие о применении методов традиционной медицины для комплексного лечения постковидных больных, для восстановления которых будем применять рефлексотерапию, иглорефлексотерапию, мануальную терапию, гомотоксикологию, гирудотерапию, фито- и ароматерапию, а также массаж, физиотерапию, лечебную физкультуру, диетологию и много другое", - сказала Борисова.

Воронежский медицинский университет ведет свою историю с 1918 года, когда в Воронеже был создан университет с медицинским факультетом. В 1977 году медицинскому вузу было присвоено имя выдающегося русского хирурга, основоположника российской нейрохирургии Николая Бурденко. Сегодня в Воронежском медуниверситете готовят специалистов для здравоохранения на шести факультетах и в трех институтах.