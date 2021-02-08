Аномальное тепло ожидается в течение недели в некоторых регионах России

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Аномально теплая погода ожидает жителей Красноярского края, Якутии, Чукотки, Иркутской области, юга Дальневосточного федерального округа (ДФО) в течение недели. Потепление также придет в Крым, Краснодарский край и на Черноморское побережье, где температура со вторника будет выше нормы на 6-8 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Крыму, на Черноморском побережье, Краснодарском крае температура со вторника будет на 6-8 градусов выше нормы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, аномальное тепло также ожидает Красноярский край, Якутию, Чукотку, Иркутскую область, юг ДФО в течение недели. "Температурный фон в среднем за этот период будет на 8-12 градусов выше нормы", - отметил метеоролог.