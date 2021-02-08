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Аномальное тепло ожидается в течение недели в некоторых регионах России

В Красноярском крае, Якутии, Иркутской области, на Чукотке и юге ДФО синоптики прогнозируют температуру воздуха выше нормы на 8-12 градусов
Иркутск Алексей Кушниренко/ТАСС
Описание
Иркутск
© Алексей Кушниренко/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Аномально теплая погода ожидает жителей Красноярского края, Якутии, Чукотки, Иркутской области, юга Дальневосточного федерального округа (ДФО) в течение недели. Потепление также придет в Крым, Краснодарский край и на Черноморское побережье, где температура со вторника будет выше нормы на 6-8 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Крыму, на Черноморском побережье, Краснодарском крае температура со вторника будет на 6-8 градусов выше нормы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, аномальное тепло также ожидает Красноярский край, Якутию, Чукотку, Иркутскую область, юг ДФО в течение недели. "Температурный фон в среднем за этот период будет на 8-12 градусов выше нормы", - отметил метеоролог.

Теги
РоссияИркутская областьКраснодарский крайКрымЯкутияКрасноярский крайЧукотский автономный округВильфанд, Роман Менделевич
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