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В школах Сахалинской области возобновили занятия после проверки информации о минировании

В учреждениях не обнаружили взрывных устройств
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Занятия во всех школах Сахалина и Курил возобновили после проведения всех необходимых проверок на наличие взрывных устройств в учреждениях. Информация о минировании не подтвердилась, сообщается в понедельник в релизе пресс-службы правительства региона.

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"В школах Сахалинской области возобновили учебный процесс. Завершилась проверка безопасности во всех 149 образовательных учреждениях островного региона. Информация о минировании не подтвердилась, пребывание учащихся в школах безопасно", - говорится в сообщении.

По информации областных властей, учащиеся первой смены остаются дома, а вторая смена в тех учреждениях, где она предусмотрена, идет на занятия.

Утром в нескольких регионах ДФО в правоохранительные органы поступила информация о минировании школ. Были отменены занятия для первых смен. В Сахалинской области это касалось всех школ. Была организована экстренная проверка спецслужбами, детей эвакуировали на улицу, а затем отправили по домам.

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