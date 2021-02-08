В школах Сахалинской области возобновили занятия после проверки информации о минировании

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Занятия во всех школах Сахалина и Курил возобновили после проведения всех необходимых проверок на наличие взрывных устройств в учреждениях. Информация о минировании не подтвердилась, сообщается в понедельник в релизе пресс-службы правительства региона.

"В школах Сахалинской области возобновили учебный процесс. Завершилась проверка безопасности во всех 149 образовательных учреждениях островного региона. Информация о минировании не подтвердилась, пребывание учащихся в школах безопасно", - говорится в сообщении.

По информации областных властей, учащиеся первой смены остаются дома, а вторая смена в тех учреждениях, где она предусмотрена, идет на занятия.

Утром в нескольких регионах ДФО в правоохранительные органы поступила информация о минировании школ. Были отменены занятия для первых смен. В Сахалинской области это касалось всех школ. Была организована экстренная проверка спецслужбами, детей эвакуировали на улицу, а затем отправили по домам.