Адвокат экс-схимонаха Сергия сообщил, что он готов дать показания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), которому предъявили обвинение по трем статьям УК РФ, не отказывался и готов к даче показаний, но ожидает получения полного решения церковного суда об отлучении его от церкви, чтобы сформулировать свою позицию. Об этом сообщила ТАСС адвокат Романова Светлана Герасимова.

"Он не отказывался, в протоколах это отражено, мы готовы давать показания, но на данный момент до сих пор на адвокатский запрос не предоставлено решение церковного суда [об отлучении от церкви], которое является основой для обвинений по статьям о самоуправстве и ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"). Данное решение является основой того, что он якобы действовал незаконно, получается, мы сейчас не даем показаний, пока нам не вручат соответствующий документ, чтобы сформулировать свою позицию", - сказала Герасимова, уточнив, что им выдали только резолютивную часть решения церковного суда.

Она добавила, что намерена обжаловать решение Басманного суда Москвы, который признал законными действия следователя при задержании бывшего схимонаха. Защита Романова в жалобе просила признать незаконными ночной допрос Романова и другие обстоятельства его задержания.

Басманный суд Москвы заключил Романова под стражу до 28 февраля 2021 года. Его обвиняют по ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), ст. 330 ("Самоуправство") и ст. 110.1 ("Склонение к самоубийству") УК РФ. Вину обвиняемый не признает. Сторона защиты обжаловала решение суда.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.