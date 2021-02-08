Приложение "Путешествую без COVID-19" появилось в AppStore и Google Play

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мобильное приложение "Путешествую без COVID-19", разработанное для безопасного передвижения граждан стран - членов ЕАЭС внутри союза в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, появилось в магазинах приложений AppStore и Google Play.

"Приложение позволяет находить лаборатории рядом с вами для сдачи анализов на COVID-19 перед путешествием между странами ЕврАзЭС. При пересечении границы покажите QR-код с результатом анализа контролеру", - говорится в описании.

После скачивания приложения пользователям необходимо включить доступ к своему местоположению для выявления ближайшей лаборатории для сдачи теста на коронавирус. Далее предлагается отсканировать паспорт для получения и контроля информации о тестировании на коронавирус. Результаты теста появятся в мобильном приложении в формате QR-кода, который необходимо будет предъявить по требованию контролирующих органов в ходе поездки.

Ранее Совет главных государственных санитарных врачей стран ЕАЭС в рамках двадцатого заседания сообщил о готовности обсуждать критерии, необходимые для постепенного возобновления передвижения граждан стран - членов ЕАЭС по территории Союза.