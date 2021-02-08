Опрос: 67% школьников в РФ будут готовиться к собеседованию по русскому языку по YouTube

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Порядка 67% из 1 тысячи опрошенных девятиклассников школ в РФ намерены самостоятельно готовиться к итоговому собеседованию по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации. Они намерены использовать для этого сервис YouTube и соцсети, следует из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который провел образовательный центр Maximum Education.

Опрос проводился 19 января - 4 февраля среди более 1 тыс. девятиклассников во всех регионах РФ.

"Школьников попросили рассказать, как они планируют готовиться к итоговому собеседованию. 67% планируют готовиться к итоговому собеседованию самостоятельно, используя YouTube, информацию в социальных сетях и сборниках. 37% готовятся в школе с учителем, 10% - на курсах, 6% - с репетитором", - говорится в материалах. При этом 97% школьников заявили, что намерены готовиться к итоговому собеседованию, а 3% признались, что не будут этого делать.

Согласно данным, 77% опрошенных девятиклассников понимают смысл проведения итогового собеседования в школе, 23% не знают, зачем оно нужно. 39% опрошенных считают, что задания не позволяют объективно оценить уровень коммуникативных навыков, с этим не согласны 61%.

Почти треть опрошенных - 27% - уверены, что двух-четырех недель достаточно для подготовки, 26% считают, что отводить на подготовку к итоговому собеседованию нужно от 1 до 3 месяцев, 18% респондентов - 1-2 недели, 13% - более 3 месяцев, 11% - несколько дней. Порядка 48% респондентов считают, что дистанционное обучение негативно сказывается на подготовке к собеседованию, 41% уверен, что онлайн не оказывает на подготовку никакого влияния, 11% заявили, что дистант позитивно сказывается на подготовке.

Итоговое собеседование состоится 10 февраля. Ученики должны выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.