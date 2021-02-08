В столице начался первый Московский педагогический форум

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Первый Московский педагогический форум начался 8 февраля в столице. В нем примут участие в онлайн-формате учителя из разных городов России, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Опыт дистанционного обучения, новые формы и методики работы с учениками, созвучные времени, основные векторы развития московского образования обсудят на Московском педагогическом форуме, который стартует сегодня, 8 февраля. Первая предметная неделя будет посвящена математике и информатике", - сказал собеседник агентства.

В программе форума семь предметных недель. После математики и информатики разговор пойдет о словесности и иностранных языках, в следующие недели состоится открытый разговор о естественных дисциплинах, общественных и художественно-эстетических науках, спортивно-оздоровительных дисциплинах, а также обучению в начальных классах.

"Сегодня изменения в образовательном процессе происходят очень быстро, и важно успеть обобщить формы и методы, выделить самые сильные и интересные практики и масштабировать их на всю систему образования. В 2020 году московское образование справилось с вызовами дистанционного обучения, не потеряв в качестве и сохранив свои лидерские позиции. Учителя московских школ не просто учили в новых нестандартных условиях, но и учились сами, наращивая свои компетенции, разрабатывая новые форматы, запуская уникальные проекты. Важно правильно использовать накопленный опыт, интегрировать его в основное и дополнительное образование, пересмотрев в том числе содержательную часть", - привели в пресс-службе слова заместителя руководителя департамента образования и науки Москвы Натальи Киселевой.

В департаменте добавили, что главная цель Московского педагогического форума - объединить учителей, сформировать вместе с ними запросы и практики будущего, заложить основу новых стандартов столичного образования.