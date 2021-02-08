Власти Сеула будут тестировать домашних кошек и собак на COVID-19

СЕУЛ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти столицы Республики Корея будут тестировать на коронавирусную инфекцию нового типа домашних кошек и собак, у которых были выявлены симптомы заболевания. Об этом сообщила в понедельник представитель мэрии Сеула Пак Ю Ми.

По ее словам, соответствующая программа была одобрена властями после того, как несколько недель назад случай заражения домашней кошки коронавирусом был подтвержден в городе Чинджу на юге страны.

Пак Ю Ми отметила, что тест на коронавирус будет проводить выездная бригада врачей во главе с ветеринаром. Тестированию подлежат лишь кошки и собаки с симптомами заболевания: повышенной температурой тела, кашлем, затрудненным дыханием и выделениями из носа и глаз.

В случае, если у питомца подтвердится вызываемое коронавирусом заболевание, он должен быть изолирован на 14-дневный карантин дома у хозяина или в специальном учреждении.

Пак Ю Ми отметила, что в мире пока не зарегистрированы случаи передачи коронавируса от домашних животных человеку. Однако в качестве меры предосторожности она рекомендовала во время прогулки держать животных на расстоянии не менее двух метров от прохожих.