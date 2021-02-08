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Пропавших в Чечне местных жителей нашли живыми

Группа людей пришла в район села Аншты
© Елена Афонина/ТАСС, архив

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Группу местных жителей, ушедшую в лес на сбор черемши в районе села Бамут в Чечне, нашли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ. 

"Ушедшая в лес группа людей вышла в районе села Аншты в Ингушетии. Все живы и здоровы", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 7 февраля группа из 14 человек, жителей Ачхой-Мартана, ушла в лес в районе села Бамут. Связи с ними не было. К их поискам от МЧС привлекли 43 человека, включая кинолога. В поисках также участвовали полицейские и волонтеры.

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