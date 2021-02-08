Иосиф Пригожин и Валерия переболели COVID-19

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и его супруга, певица Валерия переболели COVID-19, находясь на отдыхе в Дубае. Об этом сообщил ТАСС в понедельник сам продюсер.

"Я схватил коронавирус на отдыхе в Дубае и лечился там же. Валерия тоже переболела, но, слава Богу, легче. Сейчас мы уже в Москве, и я очень жалею, что не вакцинировался вовремя", - сказал он.

Пригожин рассказал, что заразился британским штаммом. "Были восемь очень тяжелых дней болезни. Честно, не надеялся вернуться домой", - признался продюсер.

Его лечили местные медики, консультации проводили специалисты из Москвы. "У нас фантастические врачи. Кланяюсь до земли Марьяне Анатольевне Лысенко (главврач московской больницы № 52 - прим. ТАСС), которая была на связи 24/7. <...> Она была на связи с местными врачами. Конечно, там медицина на наивысшем уровне. И могу сказать, что они высоко оценивают нашу российскую вакцину", - отметил Пригожин.