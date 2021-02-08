Аксенов поручил предавать огласке результаты проверок о врезках в водопроводы Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил публиковать в открытом доступе результаты проверок, касающиеся незаконных врезок в водопроводные сети. Соответствующее поручение он дал в понедельник на совещании по ситуации с водоснабжением региона.

"Давайте договоримся, что каждую неделю подводим итоги работы, направленной на обнаружение незаконных врезок и воровства воды. Проводим с опубликованием результатов в открытом доступе, и пусть объясняются, кто воровал. Пускай все знают, кто у нас - особенно в тяжелой ситуации - запускает руку в общественный карман", - сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что для нарушителей "штрафы должны быть максимальными".

Согласно озвученным на совещании данным, уровень наполненности Симферопольского водохранилища составляет 7%, Партизанского - 14%, Аянское водохранилище практически без воды. Наращивается добыча воды из подземных скважин.

Ситуация с водоснабжением

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. Обсуждается вопрос введения графиков в Алуште. В Севастополе введен режим повышенной готовности.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.