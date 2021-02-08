Эксперт: только 17% детей обеспечены необходимым количеством витаминов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Достаточное количество витаминов получают только 17% детей в России, у 40% наблюдается их дефицит. Об этом в понедельник сообщил главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.

"Это данные последние от 2020 года. Дети: 17% - полная обеспеченность, 43% - дефицит отдельных витаминов, <...> 40% - это дефицит, поливитаминоз полигиповитаминоз [недостаточное потребление витаминов]", - сказал он, выступая на X Международном интернет-конгрессе специалистов по внутренним болезням.

По словам Тутельяна, только 14% взрослых полностью обеспечены необходимыми витаминами, а у более 60% наблюдается дефицит отдельных витаминов.

Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности здоровой жизни являются одними из ключевых целей нацпроекта "Демография". В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.