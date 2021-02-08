Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса на Украине стабилизировалась: средненедельные показатели заболеваемости снизились в три раза. Об этом заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Нам удалось достичь стабилизации с распространением коронавируса и в три раза уменьшить средненедельное количество заболевших", - сказал глава государства.

Украина ожидает получить первый миллион доз вакцины против коронавируса в феврале, также заявил президент Украины.

"Действительно, мы должны получить 1 млн [доз] в феврале, если не будет каких-то там торможений с обеих сторон (поставщика и Украины - прим. ТАСС), потому что вы знаете, что такое бюрократия", - сказал он. Глава государства отметил, что Киев должен закупить достаточное количество вакцин, чтобы обеспечить возможность привиться всем гражданам страны.

Президент Украины заявил, что готов сделать прививку первой вакциной, которая появится в стране.

"Первая будет Pfizer, 200 тысяч [доз]", - сказал он.

На уточняющий вопрос журналистов, будет ли это в прямом эфире, Зеленский ответил: "Как угодно".

"Я готов личным примером, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация важна, она безопасная, она нужна", - добавил он. Зеленский также сообщил, что Украина в феврале должна получить миллион доз вакцины от коронавируса, однако не уточнил, какие именно препараты это будут.

Украина отказалась от российского препарата "Спутник V" и ведет переговоры с другими производителями. В конце прошлого года власти сообщили о заключении договора на поставку более 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech, первые 700 тыс. доз должны поступить в феврале. Украина также ожидает поставки препарата в рамках международного механизма COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения: в середине февраля страна получит 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer. Киев также рассчитывает на поставки в феврале 12 млн доз препаратов компаний AstraZeneca и Novavax.

В конце января в стране вступил в силу закон, который позволяет регистрировать привезенные на Украину вакцины от коронавируса в ускоренном порядке для экстренного применения. В документе содержится норма о запрете такой привилегии для российских препаратов. Ускоренная процедура может применяться для вакцин, разрешенных для экстренного применения компетентными органами США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Индии, ЕС. Препарат должен сопровождаться данными об успешном проведении доклинических испытаний или отдельных их фаз, а также о доказанной эффективности.