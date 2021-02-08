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В отношении депутата от КПРФ в Саратове составили протокол о нарушении проведения митинга

Николай Бондаренко отметил, что был на несанкционированном митинге с целью не допустить провокаций
Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко Андрей Никеричев/АГН "Москва"
Описание
Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко
© Андрей Никеричев/АГН "Москва"

САРАТОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Задержанный депутат Саратовской областной думы подозревается в административном нарушении после участия в несанкционированном митинге 31 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Ранее депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин сообщил о задержании в Саратове сотрудниками полиции депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко.

"В отдел полиции № 6 в составе УМВД России по городу Саратову доставлен депутат Саратовской областной думы от фракции КПРФ Николай Бондаренко. В отношении него составлен протокол по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", - сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, материалы в отношении фигуранта направили в суд для рассмотрения по существу.

Бондаренко добавил ТАСС, что действительно был на несанкционированном митинге, однако "находился там как депутат с целью не допустить перегибов и провокаций".

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