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Пандемия COVID-19

Актрису Екатерину Жемчужную выписали из больницы

Ранее ее госпитализировали с коронавирусом

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Народную артистку РФ, актрису театра "Ромэн" Екатерину Жемчужную выписали из больницы, куда она была госпитализирована с коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила ТАСС в понедельник.

"Я уже дома. Выписали вчера", - сказала она. Жемчужная добавила, что чувствует себя лучше.

Актриса сообщила, что ее супруга, народного артиста России Георгия Жемчужного, тоже выписали, они оба находятся дома.

О том, что актриса находится в больнице с коронавирусом, стало известно 27 января.

Жемчужная родилась 28 марта 1944 года. Училась в студии театра "Ромэн", затем в ГИТИСе. Среди ее спектаклей в театре "Ромэн" - "Мы - цыгане" и "Колдовская любовь". Актриса известна по ролям Зорицы в телесериале "Вечный зов", цыганки Кармы в ленте "Карнавал", цыганки Зариты в "Королеве Марго" и Розы Саппоро в киноленте "Кармелита. Цыганская страсть".

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