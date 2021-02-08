Экс-главкома ВМФ России адмирала Высоцкого похоронили на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Бывший главком ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий похоронен в понедельник с воинскими почестями на Троекуровском кладбище Москвы.

Как отметил выступивший на траурной церемонии заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов, ему "всегда импонировало умение Владимира Сергеевича находить верные решения, оставаясь при этом абсолютно доступным, абсолютно открытым человеком".

"Владимир Сергеевич всегда был верен не только своему долгу и своей стране, он всегда был верен военно-морскому делу, всегда был настоящим адмиралом", - сказал замминистра.

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в свою очередь отметил, что многие из присутствовавших на церемонии "начинали свою флотскую службу под руководством адмирала Высоцкого". "Он возглавлял главное командование в нелегкие годы, когда нужно было принимать непопулярные решения, за которые он не боялся нести ответственность", - сказал главком. "Владимир Сергеевич всегда был открытым, достаточно жестким, но справедливым человеком", - отметил он.

Бывший главком ВМФ России умер 5 февраля на 67-м году жизни.

Адмирал Высоцкий

Высоцкий родился 18 августа 1954 года в городе Комарно Львовской области (Украинская ССР), с отличием закончил Военно-морскую академию и Военную академию Генерального штаба, прошел длинный путь по командной лестнице и занимал очень ответственные посты. В 1999 году был назначен на Северный флот начальником штаба - первым заместителем командующего Кольской флотилией разнородных сил, с 21 января 2002 года командовал этой флотилией.

С 2004 года Высоцкий служил на должности начальника штаба Балтийского флота, в сентябре 2005 года был назначен командующим Северным флотом, через два года - главнокомандующим Военно-морским флотом России. 6 мая 2012 года был освобожден от занимаемой должности и ушел в отставку. Был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом "За военные заслуги" и множеством других орденов и медалей.