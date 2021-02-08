Эксперт заявила, что россияне смогут в 2021 году отказаться от ношения масок

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россияне смогут уже в этом году отказаться от ношения масок в общественных местах, если сейчас продолжат соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции, заявила ТАСС в понедельник заместитель директора по клинико-аналитической работы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Самое главное сейчас не расслабляться и продолжать соблюдать все меры профилактики распространения COVID-19. В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски, и во многом это зависит от нас самих", - сказала она.

По ее словам, эпидемия прекратится, когда иммунитет к коронавирусу будут иметь 60-70% населения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС высказал мнение, что вернуться к жизни "с открытым забралом" можно будет в августе.

Снижение заболеваемости

Устойчивое снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в России, сообщила Пшеничная.

"Эпидемическая кривая COVID-19 в наступившем году продолжает внушать оптимизм, демонстрируя устойчивое снижение заболеваемости", - сказала она.

По словам Пшеничной, такая тенденция может косвенно отражать увеличение иммунной прослойки населения благодаря широкомасштабной вакцинации.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет стартовала в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 106,2 млн человек, более 2,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 3 983 197 случаев заражения, выздоровел 3 472 091 человек, умерли 77 068. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.