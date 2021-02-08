Кремль не будет инициировать проверку по делу главного редактора "Медиазоны"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Кремль не станет инициировать проверку действий полиции по делу главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, который был помещен под стражу на 25 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия.

"Нет, это не наша прерогатива абсолютно", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли администрация главы государства интересоваться по линии МВД и Генпрокуратуры обоснованностью привлечения Смирнова к ответственности.

Пресс-секретарь отметил, что в Кремле не планируют непосредственно следить за ходом рассмотрения в понедельник в Мосгорсуде жалобы на административный арест Смирнова. "Разумеется, мы знакомимся с теми сообщениями, которые появляются в прессе", - добавил Песков.

Главред "Медиазоны" был задержан 30 января. По данным защиты, суть претензий правоохранителей заключалась в том, что 20 января Смирнов перепостил в Twitter чью-то шутку, в которой отмечалось его сходство с лидером панк-группы "Тараканы" Дмитрием Спириным, который ранее поддержал штаб Алексея Навального. В этом посте указывались дата и место проведения несанкционированной акции протеста.

Тверской суд Москвы признал Смирнова виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга") и назначил ему наказание в виде административного ареста на 25 суток.