Песков: есть смысл обжаловать решение суда, оштрафовавшего глухонемого за участие в акции

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Решение суда, оштрафовавшего инвалида по слуху за участие в незаконной акции в Санкт-Петербурге, имеет смысл обжаловать в вышестоящей инстанции. Такое мнение высказал в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В этом конкретном случае, конечно, есть смысл в установленных законом рамках просто оспорить это решение суда, подать соответствующую апелляцию, если сроки еще не прошли", - сказал представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что одним из задержанных за участие в несогласованной акции протеста в Петербурге стал инвалид III группы по слуху, на которого составили протокол по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Затем суд оштрафовал его на 5 тыс. рублей. По информации ряда изданий, хотя мужчина почти не может говорить, в протоколе было якобы написано о том, что он вместе с другими участниками несогласованной акции скандировал лозунги.