В Петербурге разработают стандарты этичного поведения для таксистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга разработают стандарт этичного поведения для водителей такси. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Стандарты этичного поведения таксистов примут в Санкт Петербурге, - говорится в сообщении. - Санкт Петербург нуждается в кодексе этики для легковых такси, содержащем минимальные требования к качеству услуг и обобщенный собирательный "портрет" квалифицированного водителя".

Отмечается, что в специальном документе закрепят минимальные требования к качеству услуг и обобщенный "портрет" квалифицированного водителя. При разработке обязательных стандартов качества транспортного обслуживания населения (кодекса этики) также уточнят мнение перевозчиков и пассажиров.

Решение приняли на совместном совещании комитета и предприятий, осуществляющих функции агрегаторов информации об услугах петербургских такси, из-за участившихся жалоб горожан на неэтичное поведение таксистов.

В пресс-службе уточнили, что сейчас соглашение прошлого года об информационном взаимодействии в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории города подписали все агрегаторы. Документ предполагает подготовку предложений к внесению изменений в законодательство РФ и Петербурга, регулирующее сферу такси, оперативное рассмотрение поступающих в комитет обращений граждан, связанных с деятельностью легкового такси. "На 2021 год поставлена задача завершить второй этап реализации данных соглашений и техническую интеграцию с Региональной навигационной информационной системой", - добавили в комитете.