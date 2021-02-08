Песков заявил, что власти поэтапно работают над повышением уровня жизни в России

"С тем, что в 1990-е годы действительно было плохо, наверное, трудно не согласиться. С тем, что сейчас пенсии выше, тоже трудно не согласиться", - сказал представитель Кремля, комментируя слова главного редактора RT Маргариты Симоньян о пенсионном обеспечении россиян.

"Безусловно, какие-то негативные периоды, такие черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, действительно нас тормозят в нашем желании повышать благосостояние пенсионеров, это тоже очевидно", - указал Песков. Он пояснил, что, говоря о черных полосах, "имеет в виду мировые экономические кризисы, такие глобальные ситуации, как нынешняя беспрецедентная пандемия".

"Проделан огромный путь, но, конечно же, он недостаточен, и президент всегда об этом говорит, поэтому впереди нас ждет еще более длинная дорога", - отметил представитель Кремля. При этом он подчеркнул, что "динамика поступательная".

Представитель Кремля напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который неоднократно говорил, что "в плане пенсионного обеспечении надо еще работать и работать". "Понятно, что скачкообразно сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным, но поэтапно - это то, что обязано делать государство, это то, что оно делает", - указал Песков.