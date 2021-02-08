Ученые назвали стоки предприятий причиной загрязнения Усманки и гибели рыбы под Липецком

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Ученые филиала по пресноводному рыбному хозяйству Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии пришли к выводу, что рыба в реке Усманке под Липецком погибла из-за попадания в воду стоков предприятий. Об этом рассказала ТАСС в понедельник замначальника Липецкого отдела рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Людмила Антонова.

"В институте сделан вывод, что возможной причиной гибели водных биологических ресурсов и загрязнения среды обитания стали поступающие в реку сточные воды организаций <...> Подтверждено, что сточные воды попадают в реку Усманку и оказывают негативное влияние, что, возможно, носит накопительный эффект, при длительном воздействии может являться летальной концентрацией для рыбы. Мы будем привлекать [предприятия] за нарушение среды обитания", - сказала Антонова.

По ее данным, ученые филиала по пресноводному рыбному хозяйству федерального государственного бюджетного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" провели свои исследования в реке Усманке и обработали материалы и пробы от Липецкого отдела территориального управления Росрыболовства. "Гибель рыбы они не могут назвать массовой, потому что невозможно произвести учет погибшей рыбы подо льдом. Ущерб посчитать также невозможно, потому что отсутствует методика подсчета рыбы в зимний период подо льдом. Летом это можно было бы сделать, а зимой - нет методики", - сказала Антонова.

История вопроса

В конце 2020 года в реке Усманке в Липецкой области была выявлена массовая гибель рыбы, в том числе на ее участке протяженностью около 3 км по территории Воронежского государственного биосферного заповедника. По данным директора заповедника Анатолия Тарасова, ущерб от гибели рыбы только в одном из плесов превысил 110 млн рублей. Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку, внеплановые проверки были начаты в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора и в управлении экологии и природных ресурсов региона. В ходе этих проверок в стоках в Усманку от очистных сооружений "Липецкооблводоканала" и от теплиц компании "Овощи Черноземья" выявили превышение в 100 раз предельной допустимой концентрации меди, а также фосфор-иона - в 60 раз, цинка - в 40 раз, марганца - в 30 раз, фенола - в 19 раз, железа - в 14 раз, нитрит-иона - в 11,25 раза, нефтепродуктов - в шесть раз.

О заповеднике

Воронежский государственный природный биосферный заповедник был создан для сохранения популяции бобров в 1923 году. Он расположен на площади более 31 тыс. га на территории Воронежской и Липецкой областей. В 1985 году заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО, с 2011 года в нем реализуется программа по увеличению популяции европейского благородного оленя, сейчас насчитывается около 120 особей.