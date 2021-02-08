Мурашко попросил ректоров медвузов написать предложения по модернизации первичного звена

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Глава Минздрава России Михаил Мурашко в понедельник обратился к ректорам медицинских вузов с просьбой подготовить свои предложения по модернизации первичного звена здравоохранения.

"Я просил бы вас совместно с кафедрами, которые у вас занимаются данными направлениями, обсудить предложения. Не нужно делать какие-то большие обзорные материалы многостраничные, но я бы попросил вас сделать это предложениями, мы потом это раскроем, до двух страниц, какие вы видите направления, которые должны быть учтены в модернизации первичного звена, которые должны быть учтены не только в материально-технической базе, а именно функциональных подходах, организационных подходах, индустриализации подходов", - сказал он на Совете ректоров медицинских вузов.

Мурашко уточнил, что в целом программы модернизации первичного звена здравоохранения уже утверждены, но в большинстве своем они содержат блок развития материально-технической базы и укомплектование учреждений медицинским персоналом. "Но мы видим, что есть еще один резерв, который позволяет улучшить доступность медпомощи, улучшить качество медпомощи, качество оказания медпомощи, сопровождения пациентов на амбулаторном этапе", - пояснил министр.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". Реализация программ модернизации первичного звена здравоохранения началась в России с 1 января 2021 года. В частности, планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечить охват всех граждан профилактическими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.