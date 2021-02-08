Казань признали гастрономической столицей России

КАЗАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала Казани свидетельство о регистрации статуса "Гастрономической столицы России". Власти рассчитывают, что это позволит увеличить турпоток в город, сообщила в понедельник на заседании в мэрии Казани директор комитета по развитию туризма столицы Татарстана Дарья Санникова.

"Наш город теперь официально признан "Гастрономической столицей России". Комитет по развитию туризма Казани предложил регистрацию товарного знака еще в начале прошлого года, уже 20 января текущего года товарный знак был получен. Отныне город Казань, помимо "третьей столицы России", носит гордое звание "Гастрономическая столица России", - сказала она.

По словам Санниковой, получение патента внесет вклад в развитие бренда города, а также позволит увеличить турпоток в столицу Татарстана и будет способствовать популяризации блюд татарской кухни не только в России, но и за рубежом. На сегодняшний день в Казани действует более 2 тыс. заведений общественного питания, включая те, которые предлагают блюда национальной кухни. Жители и гости города могут получать новые знания о татарских национальных блюдах, принимать участие в мастер-классах, семинарах, погрузиться в историю приготовления и самим научиться готовить знаменитые национальные шедевры гастрономии.

В сохранение традиций и популяризацию татарской кулинарии вносят вклад музей чак-чака, музей чая и бренд "Казанский Кучтэнэч", отметила Санникова. Ежегодно в Казани проходит гастрономический фестиваль "Вкусная Казань" и зимний фестиваль "КышДаКар-фест", в которых принимают участие производители национальной фермерской продукции, изготовители сувениров, ремесленники и другие представители индустрии.

В 2009 году Казань зарегистрировала товарный знак "Третья столица России".