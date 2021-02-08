ВЦИОМ: россияне считают борьбу с коронавирусом главным достижением науки последних лет

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Борьба с коронавирусом является главным достижением отечественной и мировой науки последних лет, свидетельствуют результаты опубликованного в понедельник опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного Дню российской науки.

"Самый популярный ответ среди россиян - борьба с коронавирусом и разработка вакцины (16%). Второй по частоте ответ - военные разработки/ВПК/новая техника (10%). Тройку самых частых ответов россиян замыкает разработка новых видов лекарств и вакцин (8%)", - говорится в исследовании.

При этом почти треть (31%) россиян считают, что российская наука опережает развитие мировой науки. Чуть больше соотечественников (34%) убеждены, что она немного отстает от мировой. Еще 21% россиян сочли отставание отечественной науки от мировой значительным.

Российскую науку сдерживает недостаточное финансирование, считают более половины (56%) респондентов, а 34% опрошенных видят необходимость в повышении компетентности ученных.

Каждый второй россиянин (51%) считает, что принимать решения о развитии науки в стране должны ученые и научное сообщество. Доля респондентов с таким мнением выросла с 2013 г. (44%). Каждый пятый считает, что такие решения должны принимать государство и органы власти, их доля снизилась с 2013 г. практически в два раза, сохраняясь на уровне 23% с 2018 года, отмечается в исследовании. Еще 13% считают, что направлять науку должны население или обычные люди.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30 января 2021 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.