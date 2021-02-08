Пилотный проект по организации мини-садов для детей разработали в Подмосковье

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Около 30 мини-садов для детей на 2,5 тыс. мест откроются в 2021 году в Московской области в рамках реализации пилотного проекта по созданию небольших детских садов. Об этом в понедельник на совещании с региональными зампредами и главами городских округов сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

"Мы назвали этот проект мини-сады. <...> Мы открываем эти мини-сады в самых "горящих" территориях. Планы на этот год - 27 садов общей мощностью 2,5 тыс. мест. <...> Под обычный сад необходима большая территория, а мини-сад можно делать на первых этажах жилых зданий или нежилых, в которых есть отдельный вход, и тем самым быстро решать проблему с очередностью", - сказала Каклюгина.

По ее словам, в 2022 году в регионе будут открыты 16 таких детских садов, а в 2023 - 12. Первые три сада откроются в Балашихе до 1 марта.

"Если пилот будет у нас реализован успешно, мы будем пересматривать количество садов на следующий год и через один [год], чтобы увеличить их", - добавила министр.

Она отметила, что стандарт оформления мини-сада не отличается от традиционных детсадов: предусмотрены игровые комнаты, спальные места. "У нас в этом году в пилоте по мини-садам участвуют 10 муниципалитетов. Самое большое количество этих мини-садов у нас откроется в Одинцове - их будет шесть на 615 мест. Потом идет Балашиха - там будет пять садов на 425 мест", - рассказала Каклюгина, добавив, что также такие сады появятся в Ленинском округе, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Долгопрудном, Наро-Фоминске, Пушкинском округе и Химках.