Опрос: в России каждый четвертый владелец питомца нашел его на улице

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Владельцы кошек и собак в России предпочитают не покупать животных: большинству их отдают знакомые или друзья, а каждый четвертый находит своего питомца на улице, свидетельствует исследование компании "Манго страхование" в рамках совместной с ассоциацией "Благополучие животных" благотворительной акции #тычевонаделал.

"Выяснилось, что у большинства опрошенных есть домашние животные, в основном это кошки. При этом чаще всего хозяева не покупали своих питомцев: большинству животных отдали друзья или знакомые, каждый четвертый подобрал кошку или собаку на улице, еще 14% забрали любимцев из приюта", - говорится в результатах исследования, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что россияне встречают бездомных животных на улицах своих городов регулярно - об этом рассказали 77% опрошенных. Люди испытывают разные эмоции по этому поводу: почти треть респондентов заявили, что всегда стараются помочь уличным животным, еще 11% поделились, что боятся бесхозных кошек и собак и обходят их стороной, у порядка 8% опрошенных животные на улице не вызывают никаких эмоций.

Большинство участников - 54% респондентов - отметили, что жалеют животных, но не знают, как им помочь. Заботу о бездомных животных большинство россиян выражают, подкармливая их. Лишь 20% опрошенных переводят средства в поддержку фондов, еще 16% участвуют в благотворительных акциях и флешмобах.

В данном опросе приняли участие более 1 тыс. респондентов возрастом от 18 лет, проживающих в городах-миллионниках.