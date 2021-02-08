Глухонемой петербуржец Евгений Агафонов обжалует штраф за участие в митинге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Штраф, назначенный судом за участие в несогласованной акции жителю Санкт-Петербурга с инвалидностью по слуху Евгению Агафонову, обжалуют. Об этом сообщил ТАСС адвокат Агафонова Сергей Локтев.

"Будем обжаловать, в ближайшие день или два будет подана жалоба", - сказал собеседник агентства.

Согласно картотеке дел Красносельского районного суда, Агафонова привлекли к административной ответственности по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Локтев уточнил ТАСС, что Агафонову назначили штраф в размере 5 тыс. рублей, минимальный же штраф по статье составляет 10 тыс. рублей.

Адвокат также сообщил ТАСС, что вину Агафонов на суде не признал.

Несогласованные акции прошли в Петербурге 23 и 31 января, а также 2 февраля. В ходе акций задержали десятки человек, протоколы о нарушениях составили более чем на 1,4 тыс. человек. Суды отправили под административный арест около 350 человек, более 650 человек оштрафовали.