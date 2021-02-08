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"ВКонтакте" проведет марафон по разработке и дизайну "Вездекод"

Призовой фонд составит 1,4 млн рублей

Социальная сеть "ВКонтакте" проведет марафон по разработке и дизайну "Вездекод". Как сообщили в пресс-службе компании, призовой фонд составит 1,4 млн рублей. 

"Школьники, студенты и молодые специалисты из самых отдаленных уголков страны испытают свои силы в решении задач, близких к работе программистов и дизайнеров, на практике. Проявить себя смогут не только участники, но и организаторы", - отметила руководитель команды мероприятий бренда работодателя "ВКонтакте" Елизавета Колесникова.

Получить лицензию и организовать отборочный этап смогут образовательные учреждения и инициативные команды. Прием заявок в сообществе команды "ВКонтакте" продлится до 9 марта. Там же 15 марта будут объявлены результаты. 

Первый тур соревнований пройдет в четырех городах в офлайн и онлайн форматах. В каждом из этих городов победители получат 100  тыс. рублей. Финал, в котором примут участие 30 команд, состоится 21–23 октября в Санкт-Петербурге.

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