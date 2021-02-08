Более девяти тыс. поездок оплатили картой "Тройка" в Подмосковье за неделю

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Пассажиры общественного транспорта оплатили более девяти тыс. поездок на маршрутах Московской области с помощью транспортной карты "Тройка". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"За неделю на маршрутах Московской области более девяти тыс. поездок совершили пассажиры по карте "Тройка". Оплату проезда по транспортной карте запустили 1 февраля на более чем 300 городских автобусных маршрутах Московской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего "Тройкой" пользовалась пассажиры городского округа Королев - здесь совершено свыше 1,4 тыс. поездок по карте. В Подольске и Красногорске "Тройкой" оплатили проезд более одной тыс. раз.

"Возможность оплаты проезда "Тройкой" является одним из основных этапов по запуску единого платежного пространства в Московской области и Москве. Главным преимуществом для пассажиров является удобство: сейчас пассажиры в 53 городах Подмосковья могут оплачивать проезд одной картой на всех видах общественного транспорта Москвы и области: в автобусах, МЦД и метро. Запуск "Тройки" на остальных маршрутах в области будет проходить поэтапно: планируем подключить карту еще на большем количестве маршрутов - сначала во всех автобусах Мострансавто, ближе к лету такая возможность будет реализована в автобусах всех областных перевозчиков", - процитировали в пресс-службе вице-губернатора Московской области Игоря Трескова.

В пресс-службе пояснили, что городской тариф на проезд по "Тройке" на регулируемых маршрутах в автобусах "Мострансавто" составляет 37 рублей. Приобрести "Тройку" можно в кассах метро, ЦППК и МТППК, а также на автовокзалах "Мострансавто", где за неделю пассажиры купили более 1,3 тыс. карт.

"Это большой шаг на пути создания единого транспортного пространства между Москвой и областью, сейчас мы работаем над расширением тарифной линейки. Интеграция карты "Тройка" увеличит скорость и комфорт поездок между городом и областью для тысяч пассажиров каждый день", - приводятся в материале слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.