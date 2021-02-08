Янкаускас стал обвиняемым по делу о нарушении санитарных норм на акции в Москве

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Муниципальному депутату столичного района Зюзино Константину Янкаускасу предъявили обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе несанкционированной акции протеста 23 января в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Илья Уткин.

"Только что моего подзащитного допросили как подозреваемого. В данный момент уже предъявляют обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил")", - сказал адвокат, не уточнив иных подробностей.

Ранее суд по ходатайству полиции поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, муниципального депутата Басманного района Люсю Штейн, а также сотрудницу ФБК Любовь Соболь.

Как сообщила ранее официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций в Москве создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции, так как среди их участников находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.