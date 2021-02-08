Путин подписал указ о запуске научно-технической программы в области экологии и климата

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству в течение полугода разработать Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021-2030 годы.

"Мною подписан указ о запуске федеральной научно-технической программы в области экологии и климата", - сказал глава государства в понедельник на заседании Совета по науке и образованию, назвав эту сферу важнейшей для общества. По словам Путина, цель данной программы состоит в том, чтобы "вместе с бизнесом и учеными разработать и внедрить отечественные технологии, которые обеспечат экологическую безопасность, улучшат состояние окружающей среды, внесут действенный вклад в решение проблем изменения климата".

Соответствующий указ президента России опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. Согласно документу, правительство РФ должно "в шестимесячный срок разработать и утвердить федеральную научно-техническую программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021-2030 годы, предусматривающую создание наукоемких технологических решений".