{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин назвал появление у России трех вакцин от коронавируса крупным научным успехом

Президент отметил, что страна смогла развернуть производство препарата и организовать массовую вакцинацию населения
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 8 февраля. /ТАСС/. Появление в России уже трех собственных вакцин от коронавируса стало крупным научным успехом страны. Такое мнение высказал в понедельник президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

На эту тему
Эффективность и безопасность "Спутника V". Что известно о российских вакцинах

Он отметил, что Россия, благодаря своим ученым, "занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса". "Более того, мы единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки", - сказал Путин.

"Без всякого сомнения, это крупный научный успех", - подчеркнул президент РФ.

Он назвал еще более значимым, что Россия смогла развернуть производство препарата и организовать массовую вакцинацию населения. "Тем самым, благодаря совместным усилиям ученых, отечественных компаний, государства величайшим научным достижением могут воспользоваться граждане нашей страны и других стран мира", - сказал Путин.

По его словам, такой же быстрый процесс внедрения и масштабирования технологий, создания на их основе конкурентных продуктов необходим России и в других критически важных для общества и каждого человека областях.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
В Вологодской области в 3,5 раза увеличат число пунктов вакцинации от COVID-19
Сейчас развернуто 42 пункта
Читать полностью