Путин назвал появление у России трех вакцин от коронавируса крупным научным успехом

НОВО-ОГАРЕВО, 8 февраля. /ТАСС/. Появление в России уже трех собственных вакцин от коронавируса стало крупным научным успехом страны. Такое мнение высказал в понедельник президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Он отметил, что Россия, благодаря своим ученым, "занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцины от коронавируса". "Более того, мы единственная страна, у которой уже есть три вакцины собственной, отечественной разработки", - сказал Путин.

"Без всякого сомнения, это крупный научный успех", - подчеркнул президент РФ.

Он назвал еще более значимым, что Россия смогла развернуть производство препарата и организовать массовую вакцинацию населения. "Тем самым, благодаря совместным усилиям ученых, отечественных компаний, государства величайшим научным достижением могут воспользоваться граждане нашей страны и других стран мира", - сказал Путин.

По его словам, такой же быстрый процесс внедрения и масштабирования технологий, создания на их основе конкурентных продуктов необходим России и в других критически важных для общества и каждого человека областях.