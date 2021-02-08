Умер фотожурналист Николай Рахманов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Фотожурналист Николай Рахманов умер в возрасте 88 лет, сообщили в понедельник в Департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

"Классик советской фотографии Николай Рахманов скончался 8 февраля на 89-м году жизни. В нашем агентстве началась его профессиональная карьера, и сотрудничество с ТАСС он продолжал на протяжении многих лет", - сказали в департаменте.

Рахманов родился в 1932 году в Москве. В Фотохронику ТАСС он пришел в 1953 году и проработал в агентстве до 1960 года. Вместе с Евгением Кассиным и Валерием Генде-Роте готовил фотоматериалы о выдающихся людях страны, освещал знаковые события в столице. В их числе - Международный фестиваль молодежи и студентов, первые кинофестивали французских фильмов в Москве.

Рахманов известен своими снимками столицы. Он создал масштабную галерею видов Москвы, по которым можно проследить, как она менялась на протяжении десятилетий. "Рахманов для отечественной фотожурналистики и для ТАСС - это фигура первой величины, равновеликая Владимиру Мусаэльяну, - отметил фотокорреспондент ТАСС Владимир Смирнов, хорошо знавший мастера. - Его без преувеличения можно назвать выдающимся летописцем Москвы. Без всяких коптеров он запечатлел столицу с высоты птичьего полета, снимая с крыш и забираясь под кремлевские звезды".

Рахманов работал фотокорреспондентом газеты "Неделя", в журналах "РТ-программы" и "Журналист". При этом продолжал сотрудничать с ТАСС. По словам друга, фотографа Льва Шерстенникова, Рахманов выпустил свыше 90 альбомов, последний из которых вышел в прошлом году. До самых последних дней он продолжал снимать Москву. В числе самых известных фотоальбомов мастера - "Москва", получивший Гран-при международного конкурса "Самая красивая книга мира", а также альбом "Сокровища Московского Кремля", который отмечен международным призом "Самая красивая книга Швейцарии".

Рахманов - обладатель всех высших наград Союза журналистов России - знаков "За честь, достоинство и профессионализм", "Золотое перо" и "Хрустальный глаз".