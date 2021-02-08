Гагарина: официальная песня чемпионата мира по фигурному катанию будет романтичной

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Официальная песня чемпионата мира по фигурному катанию, которую исполнят российская певица Полина Гагарина и швед Монс Сельмерлёв, посвящена надежде и вере в свои цели. Об этом артистка рассказала в понедельник ТАСС.

Ранее пресс-служба Международного союза конькобежцев сообщила, что композиция "Circles and Squares" будет представлена 19 февраля.

"На днях мы снимали в Стокгольме клип. Получилась красивая история любви, где я играю фигуристку, а Монс - человека, который работает в ледовом дворце. Трек, как и видео, получился очень романтичным, он про надежду и про то, что все сбудется", - сказала Гагарина.

Певица поделилась, что во время съемок ей пришлось встать на коньки и даже немного замерзнуть. "Но я получила огромное удовольствие", - призналась она.

"Мы обязательно исполним трек на закрытии чемпионата", - сообщила Гагарина. Чемпионат мира пройдет в Стокгольме 22-28 марта.

Оба исполнителя выступали на конкурсе "Евровидение" 2015 года, где Сельмерлёв стал победителем, а Гагарина - второй.