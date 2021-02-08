Мишустин обещал поддержать изучение естественных наук в сельских школах

МАЙКОП, 8 февраля. /ТАСС/. Проблема недостаточно качественного изучения естественных наук в сельских школах России решается. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заверив, что правительство будет уделять этой теме повышенное внимание.

Вопрос о том, можно ли улучшить качество естественно-научного образования в сельских школах, премьеру на встрече в рамках рабочей поездки в Адыгею задал призер Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" Михаил Пчелинцев.

"Да, она (проблема - прим. ТАСС) решается. В этом году я даже посмотрел по Адыгее <…> 25 школ будут оснащены, а в течение 3 лет 75 школ сельских будут дооснащены оборудованием", - сказал Мишустин. Премьер заверил, что средства на эти цели выделяются, есть соответствующая программа.

"Но ты совершенно правильно говоришь, конечно, еще нам предстоит много работать для того, чтобы на селе было все, в том числе и обеспечение оборудованием, чтобы ребята, такие как ты, имели возможность получить базовое образование в любой точке нашей страны, включая сельские школы", - обратился глава кабмина к школьнику.