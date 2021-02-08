В Орловской области бары и рестораны смогут работать по ночам с 15 февраля

ОРЕЛ, 8 февраля. /ТАСС/. Бары и рестораны Орловской области с 15 февраля могут возобновить круглосуточный режим работы в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом сообщил глава области Андрей Клычков на заседании регионального оперативного штаба в понедельник.

В Орловской области со 2 ноября 2020 года действовал запрет на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, а также ночных клубов с 23:00 до 06:00. На фоне снижения числа зараженных коронавирусом и старта вакцинации их деятельность в ночное время возобновляется.

"За прошлую неделю в Орловской области зафиксирована определенная позитивная динамика в части снижения количества выявленных заболевших <…> Я предлагаю рассмотреть вопрос о внесении изменений в указ губернатора. При сохранении тенденции к снижению числа заболевших коронавирусом лиц со следующего понедельника, с 15 февраля, снять ограничения на деятельность предприятий общественного питания", - сообщил губернатор.

По данным регионального оперативного штаба, коронавирус выявлен у 27 976 человек, выздоровели 24 903 человека, 377 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли. За сутки коронавирус подтвердился у 151 жителя региона.

Режим повышенной готовности, введенный в марте в Орловской области, продлен до 28 февраля 2021 года. В регионе обязательно соблюдение масочного и перчаточного режимов во всех общественных местах и транспорте. Введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.