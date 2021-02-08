Голикова заявила, что смертность в России выросла в 2020 году на 17,9%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Смертность в России в 2020 году по сравнению с 2019-м выросла на 17,9%, одной из причин стал коронавирус. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.

"По предварительным данным Росстата, смертность в РФ за 2020 год увеличилась на 17,9% по сравнению с 2019 годом. Это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от ковида", - сказала Голикова.

Голикова отметила, что данные предварительные, они еще будут уточнены.

По ее данным, коронавирус стала причиной почти трети избыточных смертей в России в 2020 году. "Доля умерших от коронавирусной инфекции на 2020 год, где был на момент публикации данных Росстата четко установлен диагноз "новая коронавирусная инфекция", от общего прироста избыточной смертности за 2020 год составляет 31%. А с учетом умерших от других диагнозов, но имевших положительный тест на ковид, это 50% от избыточной смертности за 2020 год", - сказала она.

Снижение показателей смертности от коронавирусной инфекции в России составило более 11% в январе по сравнению с декабрем прошлого года, уточнила Голикова. "Я бы отметила имеющиеся очень оперативные предварительные данные января 2021 года, которые свидетельствуют, что вслед за снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в РФ просматривается устойчивое снижение показателей смертности. Сейчас, по оперативным предварительным данным, снижение смертности за январь по сравнению с декабрем составило чуть более 11%", - сказала она.

Ситуация с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, отметила вице-премьер. "Мы на ежедневной основе осуществляем мониторинг эпидемиологической ситуации в стране. И сегодня мы можем сказать, что в стране с распространением новой коронавирусной инфекции ситуация стабилизируется", - сказала она.

Голикова уточнила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается в 29 регионах, в 54 субъектах ситуация стабилизируется. "В стадии стабильного снижения находятся 29 регионов страны, в стадии стабилизации - 54, нестабильная ситуация пока отмечается в двух регионах страны, это Костромская и Псковская области, но мы очень надеемся, что и там ситуация стабилизируется", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией среди граждан России старше 65 лет за четыре недели упала на 23,5%. "По-прежнему наиболее высокие показатели заболеваемости [коронавирусной инфекцией] остаются в возрастных группах от 50 до 64 лет и 65 лет и старше. Но вместе с тем за последние четыре недели эти показатели снижались - соответственно на 21,9% и 23,5%", - сказала она.

По словам Голиковой, только за последнюю неделю снижение по этим возрастным группам составило 10,1% (50-64 года) и 15,2% (65 плюс).

Россиянам необходимо соблюдать предписанные Роспотребнадзором ограничительные меры вплоть до формирования массового иммунитета, то есть пока не будет привито 68,6 млн человек, сказала вице-премьер. "Еще раз хочу обратить внимание на необходимость соблюдения тех ограничительных мер, которые рекомендованы санитарной службой Росси, и вплоть до формирования коллективного иммунитета - а мы с вами говорили, что [это] необходимость привить 68,6 млн человек без учета граждан, которые переболели, и без учета детей до 18 лет - до достижения этих показателей те ограничительные меры, которые введены, мы с вами должны соблюдать", - сообщила Голикова.