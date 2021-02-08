Все говорят про социальную сеть Clubhouse. Наш редактор провела в ней выходные

Однодневная игрушка для гиков или соцсеть, которая изменит наши привычки и подвинет TikTok? Такие разные мнения — про новую закрытую соцсеть с голосовыми чатами Clubhouse, где зарегистрировались Илон Маск и Марк Цукерберг. Спойлер: сильно не уверены насчет победы над TikTok, но, похоже, это приложение с нами надолго

В начале прошлой недели в моей ленте Facebook стали появляться посты про социальную сеть Clubhouse. В субботу утром уже каждый пятый что-то писал про нее. Одни пользователи искали приглашения, чтобы зарегистрироваться, другие — делились первыми впечатлениями, а через пару часов уже звали всех в свой чат. "Голосовые чаты?" — погуглила я и расстроилась. Аудиоформат в журналистике и социальных медиа — многообещающий тренд и моя личная боль: я почти бросила заставлять себя слушать подкасты, не люблю аудиокниги, и конечно, никакой речи про голосовые сообщения. Есть ли что-то более "не мое", чем аудио? Но тестировать закрытую соцсеть, которую называют той, что подвинет TikTok, нужно, и я пошла просить приглашение у знакомых. Забегая вперед: на удивление, Clubhouse не был мучительным опытом. Наоборот, два дня я залипала в чатах. Рассказываю по порядку, чем цепляет соцсеть, кому полезна и чем там заняться. Почему такой ажиотаж? Чат с Илоном Маском Соцсеть Clubhouse появилась в марте 2020 года. Создатели — бывшие сотрудники Google Пол Дэвидсон и Рохан Сет. Год назад компании переводили сотрудников на удаленку, где те осваивались в Zoom и Team. Clubhouse мог стать одним из решений для мира на удаленке, но, в отличие от упомянутых видеомессенджеров, он вышел в закрытой версии. Почти год за пределами Кремниевой долины о нем мало кто знал. В мае 2020 года там было полторы тысячи пользователей, его стоимость составляла $100 млн. В конце января Илон Маск написал в своем Twitter "В Clubhouse сегодня в десять вечера по Лос-Анджелесу". Через несколько часов он беседовал в чате с гендиректором Robinhood Владом Теневым и рассказывал пяти тысячам слушателей (максимальное число человек в чате), как его стартап Neuralink вживил чип в мозг обезьяны, благодаря чему она может играть в видеоигры "с помощью своего разума".

Описание Аккаунт Илона Маска в приложении Clubhouse

1 февраля 2021 года Clubhouse насчитывал 2 млн пользователей , а его стоимость оценивалась в $1 млрд. Благодаря аудиочату с Маском приложение взлетело на вершины чартов стартапов, а коммерсанты стали продавать приглашения в соцсеть. Как устроен Clubhouse Приложение доступно только пользователям iOS. В этом Clubhouse повторяет путь Instagram, который первые пару лет был недоступен на Android. Но версия для Android в планах создателей. Зарегистрироваться можно двумя способами. Первый — скачать приложение, зарезервировать имя и ждать неизвестно сколько времени. Второй — получить инвайт (приглашение) от кого-то из пользователей. Сейчас идет битва за инвайты: коммерсанты продают их в интернете, цена доходит до нескольких сотен долларов. При этом есть чаты в Telegram, где пользователи бесплатно помогают друг другу попасть в закрытое сообщество. Ни покупать, ни брать инвайт у незнакомца — не стоит. Модераторы вычисляют и банят сети коммерсантов и их покупателей. Давать приглашение незнакомцу — риск: если приглашенный нарушит правила соцсети, вас тоже могут забанить. Мне повезло — искать приглашение долго не пришлось, первый знакомый, которому я написала: "Нет ли у тебя инвайта?" — выдал его мне. Вы получите два инвайта для друзей после регистрации. Если будете вести себя активно — участвовать в комнатах, создавать свои, вам выдадут еще. При регистрации вы заполняете информацию о себе — язык, на котором говорите (есть русский), интересы, деятельность. Приложение на английском языке, но средних знаний хватит, чтобы заполнить все пункты. На основе интересов вам предложат аудиочаты. Но не только на их основе. Вам надо "фоловить" (добавлять) людей — для начала их можно поискать в своих контактах. Я не хотела давать соцсети доступ к телефонной книге и пропустила этот пункт. Но через пару часов пришлось открыть доступ, иначе не получилось бы отправить инвайт, для этого нужно достать номер телефона из списка контактов. Вместо постов с комментариями — голосовые чаты. Можно просто слушать, а можно взять слово. Чтобы присоединиться к беседе, нужно "поднять руку" (нажать на ладонь внизу справа) и подождать одобрения модератора чата. Вы видите в ленте те чаты, в которых участвуют ваши друзья. В приоритете показывают чаты, созданные людьми, на которых вы подписаны. В первую очередь — чаты пользователей, с которыми у вас взаимная подписка. В англоязычном сегменте Clubhouse много интересного: чаты про спорт и искусство, группы поддержки и совместные медитации. В декабре 40 человек, незнакомых между собой, репетировали, а потом устроили музыкальную постановку для тысяч пользователей. Если вы хорошо воспринимаете английский на слух — вам точно будет чем заняться.

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В русскоязычном сегменте развлечения предлагает только одно сообщество — The Dacha. На выходных ночью они проводили "Что, где, когда", а сегодня вечером обсуждают, как достигать своих целей и почему-то русскую баню за границей. Большинство участников — люди из IT: основатели стартапов, разработчики, маркетологи, пиарщики технологических компаний. В комнатах говорят про технологии или, собственно, Clubhouse. Приятная компания сложилась в чате "Пятый стакан виски" (чат меняет модераторов и живет с субботы, на момент публикации еще существовал): люди рассказывают, чем занимаются, обсуждают синдром самозванца, проблемы мужчин за 30 лет, будущее Clubhouse, ищут свободного iOS-разработчика в стартап. В будущее Clubhouse в русскоязычной тусовке верят, считают, что это новый способ завести полезные знакомства (да, его называют "нетворкингом на стероидах). Хедхантер Алена Владимирская придумала, как "хантить" айтишников в Clubhouse, пока там "элитное гиковское поле". Многие пользователи готовятся создать свои клубы. Это, правда, не так быстро: сначала нужно подать заявку на сообщество, а затем провести три чата. Заявки смотрят вручную, и в приоритете пользователи из Северной Америки, а не из Европы. То есть в Clubhouse, если он не заглохнет, станет поинтереснее через месяц-два. Первое правило Записывать беседы в чатах нельзя, как можно записывать конференции в скайпе или зуме. Это политика социальной сети. Clubhouse — закрытый клуб для своих, из которого ничего нельзя выносить вовне. Но, говорят, сейчас создатели обсуждают варианты для подкастеров и журналистов. Когда аудиочат заканчивается — он исчезает, нельзя, как в Twitch, где видеотрансляции остаются на платформе, вернуться и посмотреть. Многие были бы не против послушать чат с Илоном Маском, но нет (можно почитатать онлайн-беседы). За запись и распространение беседы следует бан. В Clubhouse бан довольно легко получить. Достаточно пяти жалоб на вас от пользователей, чтобы вы ушли в теневой бан на несколько недель. Кроме того, модераторы могут послушать беседу и сделать вывод, что она нарушает правила сообщества, которые больше ничем принципиально не отличаются от правил других соцсетей (нельзя хейтспич, буллинг, противозаконный контент, спам и пр.). Еще полгода назад в Clubhouse модерации не было, и это стало проблемой. Репортер The New York Times Тейлор Лоренс пожаловалась в аудиочате на домогательства в Twitter и других соцсетях, в ответ пользователи обвинили ее в том, что она разыгрывает "женскую карту" и давит на жалость. Лоренс пережила массовую травлю и не могла никуда пожаловаться на троллей, которые преследовали ее в других чатах, — функция просто не была предусмотрена. Clubhouse был популярен в Китае. Для жителей материка он стал территорией свободы, где можно обсуждать запрещенные темы: лагерь для уйгуров, независимость Тайваня и закон о национальной безопасности Гонконга. 8 февраля соцсеть заблокировали. Это было предсказуемо, в Китае запрещены многие западные соцсети: Twitter, Facebook и YouTube, а интернет цензурируется, чтобы отсеивать контент, который может подорвать власть коммунистической партии. Мне понравился Clubhouse. Вот почему Как вышло, что я не люблю аудиокниги и подкасты, а Clubhouse мне понравился? Чем это принципиально отличается от подкаста? Clubhouse можно сравнить с подкастом, только если это подкаст, куда вы можете включиться в любой момент. В этой соцсети нет стены между говорящим и слушающим. Говорят, что Clubhouse — что-то среднее между подкастом, радио и домашней вечеринкой. Я бы добавила к этому списку Zoom, но если можно было бы прийти на любую пятничную вечеринку в Zoom. По моим ощущениям, Clubhouse ближе к вечеринке, где вы ходите по комнатам, подслушиваете разговоры хозяев и гостей и при желании можете включиться в дискуссию. Главная фишка этой соцсети — горизонтальные связи между пользователями. Можно прийти в чат к известному изобретателю или артисту и поговорить с ним в режиме реального времени. В Clubhouse зарегистрированы Опра Уинфри, рэпер Дрейк, актеры Эштон Катчер и Джаред Лето, много экспертов, широко известных в узких кругах.

Описание Интерфейс приложения Clubhouse © Imago Images/Reuters