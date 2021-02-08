Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

"Мы на ежедневной основе осуществляем мониторинг эпидемиологической ситуации в стране. И сегодня мы можем сказать, что в стране с распространением новой коронавирусной инфекции ситуация стабилизируется", - сказала она.

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизируется. Об этом в понедельник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства.

Голикова уточнила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается в 29 регионах, в 54 субъектах ситуация стабилизируется. "В стадии стабильного снижения находятся 29 регионов страны, в стадии стабилизации - 54, нестабильная ситуация пока отмечается в двух регионах страны, это Костромская и Псковская области, но мы очень надеемся, что и там ситуация стабилизируется", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией среди граждан России старше 65 лет за четыре недели упала на 23,5%. "По-прежнему наиболее высокие показатели заболеваемости [коронавирусной инфекцией] остаются в возрастных группах от 50 до 64 лет и 65 лет и старше. Но вместе с тем за последние четыре недели эти показатели снижались - соответственно на 21,9% и 23,5%", - сказала она.

По словам Голиковой, только за последнюю неделю снижение по этим возрастным группам составило 10,1% (50-64 года) и 15,2% (65 плюс).

Россиянам необходимо соблюдать предписанные Роспотребнадзором ограничительные меры вплоть до формирования массового иммунитета, то есть пока не будет привито 68,6 млн человек, сказала вице-премьер. "Еще раз хочу обратить внимание на необходимость соблюдения тех ограничительных мер, которые рекомендованы санитарной службой Росси, и вплоть до формирования коллективного иммунитета - а мы с вами говорили, что [это] необходимость привить 68,6 млн человек без учета граждан, которые переболели, и без учета детей до 18 лет - до достижения этих показателей те ограничительные меры, которые введены, мы с вами должны соблюдать", - сообщила Голикова.