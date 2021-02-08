Хинштейн заявил, что соцсети пока отвечают только за неисполнение требований Роскомнадзора

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Закон о саморегулировании социальных сетей пока не предусматривает санкций за его нарушение, соцсети несут ответственность только за неисполнение требований Роскомнадзора. Об этом в понедельник сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в ходе круглого стола в Общественной палате РФ "Генеральная уборка в Сети, или Российская таблетка от противоправного контента".

Закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, вступил в силу 1 февраля. Документ устанавливает закрытый перечень информации, доступ к которой подлежит ограничению.

"Наш закон нацелен все-таки на добрую волю со стороны социальных сетей и их владельцев. Мы не хотим сразу же их начинать ограничивать. По этому закону санкций не предусмотрено. Но если Роскомнадзор по какой-либо публикации в социальной сети внесет требование Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассникам", кому угодно, эти требования не будут выполнены, то тогда санкция наступит, но не в рамках этого закона", - сказал Хинштейн.

Парламентарий уточнил, что ответственность будет наступать именно за невыполнение законных требований Роскомнадзора, а не за неисполнение обязанностей по мониторингу социальных сетей. "Ничто не помешает в случае неисполнения владельцем социальной сети требований этого закона государству в лице регулятора, Роскомнадзора, по наиболее вопиющим фактам вмешиваться и направлять свои требования. И вот тогда уже из добровольного порядка выполнения этой нормы социальной сетью перейдут в совершенно другую категорию. Тогда они уже будут обязаны исполнять законные требования Роскомнадзора. А неисполнение этих требований будет влечь за собой соответствующую административную ответственность", - пояснил депутат.

В конце декабря прошлого года Госдума приняла закон о крупных, исчисляющихся в том числе долями от годовой выручки, штрафах для владельцев сайтов, включая социальные сети и видеохостинги, за отказ удалять запрещенную информацию.