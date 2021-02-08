Глава Карелии сделал прививку от коронавируса

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 февраля. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков привился от коронавируса. Об этом в понедельник он сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"Сделал прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию раньше не мог, поскольку сдавал донорскую кровь, а потом было подозрение на COVID-19. Но тест на антитела это не подтвердил, и сегодня привился первым компонентом", - говорится в сообщении.

Второй компонент Парфенчиков получит в начале марта. "Чувствую себя нормально", - добавил он.

По последним данным властей региона, в республике от COVID-19 вакцинровались почти 11 тыс. человек. По данным Минздрава Карелии, всего за время пандемии выявили 37 850 случаев заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 175 человек. Выздоровели 32 950 пациентов, умерли 254.