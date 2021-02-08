Путин поздравил с днем рождения СПбГУ и ректора университета

НОВО-ОГАРЕВО, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения ректора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николая Кропачева, а также возглавляемый им вуз.

"У одного из наших коллег сегодня двойной праздник (8 февраля отмечается День российской науки - прим. ТАСС), у него еще день рождения, поэтому давайте поздравим ректора Петербургского государственного университета Николая Михайловича Кропачева с днем рождения. Всего самого доброго, поздравляем вас", - сказал президент в ходе заседания Совета по науке и образованию. Кропачев принял поздравления и отметил, что в понедельник также отмечает день рождения и СПбГУ.

"Замечательно, значит, и у меня сегодня праздник двойной", - ответил глава государства. В 1975 году Владимир Путин окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. А. А. Жданова (ныне - СПбГУ) по кафедре международного права.

Кропачев избран ректором СПбГУ в 2008 году. Указом президента РФ трижды назначен на должность ректора вуза: в 2009, 2014 году и на следующий срок в 2019 году.